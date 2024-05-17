В Коми появился ещё один физкультурно-оздоровительный комплекс

В Троицко-Печорске открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс. О том, что включает в себя и какая вместительность залов, рассказал в своём обращении Глава региона Владимир Уйба.

Жители Троицко-Печорска наконец-то могут посетить новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Воспитанники местной спортивной школы теперь смогут заниматься здесь. К слову, учреждение готовит ребят по 9 направлениям. Теперь тут будут проходить тренировки по футболу, флорболу, баскетболу, тяжёлой атлетике, бадминтону, стрельбе из лука, пауэрлифтингу и танцевальному спорту. В планах также создать группы по адаптивным видам спорта.