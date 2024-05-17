Шикарное удобрение: насыпьте под кусты малины в мае

freepik.com

В мире сельского хозяйства каждый сезон приносит новые открытия и нестандартные методы улучшения урожая. Агроном Ксения Давыдова представила уникальный способ удобрения кустов малины, который поразил многих садоводов.

Согласно эксперту, для создания этого удивительного удобрения понадобятся картофельные очистки, обычно выбрасываемые на свалку. Однако с небольшими изменениями эти остатки могут стать ценным ресурсом для вашего сада.

Процесс превращения картофельных очисток в удобрение начинается с их тщательной обработки и высыхания в духовке. Затем они подвергаются переработке в блендере до состояния мелкой пыли.

Эта "мука" из картофельных очисток станет вашим секретным оружием в борьбе за обильный урожай малины. Посыпая ею почву у корней кустов в мае, вы подготовите растения к будущему цветению и плодоношению.