В Коми травмы позвоночника у пенсионеров будут лечить новым методом

Для осуществления этой операции в Сыктывкар прибыл высококлассный специалист из столицы, Виталий Сычев. Кифопластика, представляющая собой современный малоинвазивный способ лечения переломов позвоночника, проводится через миниатюрный прокол на спине диаметром всего в 3 мм. В процессе операции, которая проходит под местной анестезией и с использованием специализированного рентгеновского оборудования, в поврежденный позвонок вводится игла. После этого в его структуры закачивается специальный цементный состав с помощью расширяемого баллона, что позволяет восстановить его форму и функции. Времени на такую операцию уходит не более четверти часа.