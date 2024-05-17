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В Коми травмы позвоночника у пенсионеров будут лечить новым методом

В Коми травмы позвоночника у пенсионеров будут лечить новым методомГородская больница Эжвинского р-на г. Сыктывкара

Весной в Сыктывкаре был совершен значительный прорыв в области медицины благодаря врачам местной Эжвинской больницы.

По информации, предоставленной БНК, Олег Пругло, который руководит отделением нейрохирургии, сообщил о первом успешном проведении операции методом кифопластики.

Для осуществления этой операции в Сыктывкар прибыл высококлассный специалист из столицы, Виталий Сычев. Кифопластика, представляющая собой современный малоинвазивный способ лечения переломов позвоночника, проводится через миниатюрный прокол на спине диаметром всего в 3 мм. В процессе операции, которая проходит под местной анестезией и с использованием специализированного рентгеновского оборудования, в поврежденный позвонок вводится игла. После этого в его структуры закачивается специальный цементный состав с помощью расширяемого баллона, что позволяет восстановить его форму и функции. Времени на такую операцию уходит не более четверти часа.

Применение данного метода особенно актуально для пациентов пожилого возраста, страдающих остеопорозом - заболеванием, которое делает их кости чрезвычайно ломкими и уязвимыми даже к незначительным внешним воздействиям. Проблема особенно актуальна для женщин после менопаузы, в Коми таких пациентов довольно много, но, к сожалению, ранее они не имели доступа к такой форме лечения из-за отсутствия необходимого оборудования.

 

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