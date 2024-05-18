Названы благоприятные для посадки моркови и свеклы даты в мае

Весна в разгаре, и садоводы активно готовятся к посадке моркови и свеклы. Но важно помнить, что не все дни одинаково подходят для этой работы. Эксперты рекомендуют выбирать время, ориентируясь на лунный календарь, поскольку фаза Луны может повлиять на успех посадки.

Ведущий Дзен-канала «Садоёж», известный огородник, рекомендует высаживать корнеплоды в дни убывающей Луны. По его словам, наиболее подходящие даты для посадки моркови и свёклы в мае 2024 года — это 26, 27, 30 и 31 числа.

Кроме того, он отмечает, что в эти дни можно ожидать благоприятных условий для роста и развития растений. Правильный выбор времени посадки может помочь избежать вредителей и обеспечить обильный урожай.