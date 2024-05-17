Синоптики рассказали о погоде в Коми 18 мая
- 22:45 17 мая
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- Анастасия Амелькина
В Коми 18 мая 2024 года ожидается изменение погоды. Над регионом поднимется северный ветер. О погоде информирует Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики.
Северо-западный ветер, порывами до 9 м/с, снег и мокрый снег. Вот что ждёт жителей региона 18 мая 2024 года. Температурные показатели будут различаться в зависимости от географического положения. На крайнем северо-востоке ожидается +2...-3°С, в южной части Коми столбики термометров поднимутся до +5...+10 градусов, а в самых южных районах ожидается до +15°С.
В Сыктывкаре сегодня поднимется ветер скоростью 3-8 м/с. Ночью температура в столице Коми опустится до -1…+1°С, однако днем она повысится более чем на 10 градусов. Осадки не прогнозируются. Воркута также остается на страже отрицательных температур даже в светлое время суток, когда столбик термометра покажет -1…-3°С.