Синоптики рассказали о погоде в Коми 18 мая

В Коми 18 мая 2024 года ожидается изменение погоды. Над регионом поднимется северный ветер. О погоде информирует Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики.

Северо-западный ветер, порывами до 9 м/с, снег и мокрый снег. Вот что ждёт жителей региона 18 мая 2024 года. Температурные показатели будут различаться в зависимости от географического положения. На крайнем северо-востоке ожидается +2...-3°С, в южной части Коми столбики термометров поднимутся до +5...+10 градусов, а в самых южных районах ожидается до +15°С.