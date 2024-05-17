Пломбир с антибиотиками: в Роскачестве назвали марки мороженого, которые вообще нельзя давать детям

Эксперты Роскачества провели исследование мороженого, в результате которого были опубликованы новые данные о качестве и безопасности различных торговых марок эскимо. В ходе тестирования было проанализировано 19 марок эскимо по 166 показателям, пишет progoroduhta.ru.

Для получения наиболее простого продукта был выбран "пломбир ванильный" без различных наполнителей, таких как орехи, карамель, джемы или шоколад. Также была рассмотрена глазурь без украшений и посыпок, а также обычное эскимо пломбир с глазурью или в шоколаде.