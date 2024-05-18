В Коми суббота пройдёт без осадков
- 07:30 18 мая
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- Анастасия Амелькина
В Коми потеплеет до +15 градусов. В некоторых районах всё ещё идёт снег. О погоде сообщает ЦГМС региона.
18 мая 2024 года в Республике поднимется северо-западный ветер, порывами до 9 м/с. В ночное время жителей региона ждут снег и мокрый снег. На крайнем северо-востоке сегодня +2...-3°С, в южной части Коми +5...+10 градусов, а в районах на крайнем юге ожидается до +15°С.
Сыктывкарцев в этот день ждёт северный и северно-западный ветер 3-8 метров в секунду. Хоть ночью в столице Коми температура опустится до -1…+1°С., днём будет +10...+12 градусов. Осадков не ожидается. Всё ещё минусовая температура сохраняется в Воркуте. Даже в светлое время суток так будет -1…-3°С, а временами пройдёт небольшой снег, как и в Инте. В Печоре и Усинске преимущественно без осадков, ночью на столбике термометра будет отметка в -2…-4°С, а днём в +2…+4°С.