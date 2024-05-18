В Коми суббота пройдёт без осадков

В Коми потеплеет до +15 градусов. В некоторых районах всё ещё идёт снег. О погоде сообщает ЦГМС региона.

18 мая 2024 года в Республике поднимется северо-западный ветер, порывами до 9 м/с. В ночное время жителей региона ждут снег и мокрый снег. На крайнем северо-востоке сегодня +2...-3°С, в южной части Коми +5...+10 градусов, а в районах на крайнем юге ожидается до +15°С.