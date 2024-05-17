"Это даже не кофе": в Роскачестве рассказали, какие марки лучше обходить стороной

Такой продукт лучше не покупать даже по большим скидкам, сообщает KONKURENT.RU.

Эксперты Роскачества провели проверку популярных брендов кофе, которые предлагаются потребителям в российских магазинах. Как отметили специалисты, при проведении исследования удалось выявить товары, которые можно назвать фальсификатом.

Так, например, в подобной продукции была выявлена смесь злаковых культур и цикория, чего в настоящем кофе быть не должно. К таким маркам в Роскачестве отнесли MacCoffee Favorite и Gold, Italica, «Жокей» и «Фаворит».