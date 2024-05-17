"Это даже не кофе": в Роскачестве рассказали, какие марки лучше обходить стороной
- 17:00 17 мая
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- Служба новостей
Такой продукт лучше не покупать даже по большим скидкам, сообщает KONKURENT.RU.
Эксперты Роскачества провели проверку популярных брендов кофе, которые предлагаются потребителям в российских магазинах. Как отметили специалисты, при проведении исследования удалось выявить товары, которые можно назвать фальсификатом.
Так, например, в подобной продукции была выявлена смесь злаковых культур и цикория, чего в настоящем кофе быть не должно. К таким маркам в Роскачестве отнесли MacCoffee Favorite и Gold, Italica, «Жокей» и «Фаворит».
А вот лучшими специалисты посчитали кофе марок «Черная карта», «Московская кофейня на паяхъ», Jardin, Tchibo Exclusive, Jacobs, Nescafe Classic, Bushido Original, Auchan, Milagro Gold, Today и Ambassador Platinum. При изготовлении данной продукции, по словам экспертов, было использовано качественное сырье.
К слову, в Роскачестве отметили, что растворимый и натуральный кофе особо не отличаются по качеству, поскольку кофеин в таких товарах содержится в одинаковом количестве. А вот качество продукции стоит анализировать по тем зернам, которые были использованы при производстве кофе.