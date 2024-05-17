В Коми хотят заманить инвесторов шкурами и мясом КРС
- 16:45 17 мая
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- Белла Лебедева
Власти Коми планируют привлечь инвестиции в агропромышленный комплекс, заявил заместитель председателя правительства Коми Антон Виноградов на коллегии министерства сельского хозяйства и потребительского рынка.
Власти Коми планируют привлечь инвестиции в агропромышленный комплекс, заявил заместитель председателя правительства Коми Антон Виноградов на коллегии министерства сельского хозяйства и потребительского рынка.
Он уточнил, что ведомство получило задачу от федерального профильного ведомства активно искать новых инвесторов в этом секторе.
В качестве потенциальных объектов инвестирования Виноградов назвал несколько отраслей, включая переработку оленьих шкур и производство сумок. Он также отметил, что проекты в коневодстве, овцеводстве, переработке мяса крупного рогатого скота и производстве свинины также могут привлечь инвесторов.
Особое внимание уделяется привлечению инвестиций в сельское хозяйство и туризм, но Виноградов подчеркнул, что без поддержки федерального правительства местным проектам будет трудно реализоваться. В настоящее время рассматривается возможность сотрудничества с крупной группой компаний из Удмуртии в различных областях, включая сельское хозяйство, гостиничную отрасль и развитие туризма.