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Яд в фантике: Росконтроль назвал конфеты, которые ни в коем случае нельзя покупать на праздник

Яд в фантике: Росконтроль назвал конфеты, которые ни в коем случае нельзя покупать на праздник

Росконтроль оценил различные марки шоколадных конфет, представленных на российском рынке. В ходе анализа учитывались такие параметры, как качество ингредиентов, соответствие заявленному составу, вкусовые качества и безопасность продукции. Результаты исследования позволили выделить как наиболее качественные, так и наименее рекомендуемые к покупке марки конфет, сообщает progorodnn.ru.

Среди лучших марок конфет, которые получили высокие оценки от экспертов, оказались те, что производятся с использованием натурального какао и натуральных ароматизаторов, без добавления искусственных красителей и консервантов. Эти конфеты отличались приятным вкусом, насыщенным ароматом и качественной текстурой шоколада.

Так, в лидеры выбились следующие наименования:

  • "Осенний вальс"
  • "Комильфо"
  • "Коркунов"
  • "Третьяковская галерея"
  • "Родные просторы"
  • Конфеты "Fine Life"
  • Alpen Gold Composition.

В то же время, некоторые марки были критически оценены из-за использования в их производстве дешевых заменителей натурального какао, большого количества сахара и наличия в составе вредных пищевых добавок. Эти конфеты показали низкое качество и могут быть не лучшим выбором для потребителей, заботящихся о своем здоровье.

"Ореховая роща" батончики попали в черный список Росконтроля и не зря. Производитель допустил очень большое количество нарушений. Конфеты признали небезопасными.

Конфеты «Кондитерская фабрика Пермская» тоже не прошли проверку. Речь идет о батончиках. Хоть степень нарушений и средняя, но бренд так же угодил в список нежелательных к покупке.

Не понравились экспертам также конфеты под марками:

  • "Ваш выбор / Родные напевы", батоничики
  • "Коммунарка", нежное суфле
  • "Рот Фронт", птичье молоко
  • "Просто!", Александровские коровки
  • "Дикси", молочные
  • "Азовская кондитерская фабрика", молочные
  • "Ивкон", Сливочки из Крыночки
  • "Красный Октябрь".

Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться по ссылке.

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