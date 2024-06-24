Житель Коми получил штраф за вызов полиции
- 22:45 24 июня
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- Олег Помидоров
фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Жителя из села Выльгорт привлекли к административной ответственности за ложный вызов полиции.
Выяснилось, что вечером 6 апреля этого года, когда он шел домой, мужчина встретил красивую девушку в полицейской форме. Житель Выльгорта решил, что если он вызовет правоохранителей, то к нему домой приедет именно она. Для этих целей мужчина придумал историю, что у него дома находятся посторонние люди и он совершил звонок в полицию. Однако девушка-полицейский так и не приехала к нему.
По итогу, мировой судья Выльгортсткого судебного участка Сыктывдинского района признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения за заведомо ложный вызов полиции. Его приговорили к штрафу в размере одной тысячи рублей.