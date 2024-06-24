Житель Коми получил штраф за вызов полиции

Жителя из села Выльгорт привлекли к административной ответственности за ложный вызов полиции.

Выяснилось, что вечером 6 апреля этого года, когда он шел домой, мужчина встретил красивую девушку в полицейской форме. Житель Выльгорта решил, что если он вызовет правоохранителей, то к нему домой приедет именно она. Для этих целей мужчина придумал историю, что у него дома находятся посторонние люди и он совершил звонок в полицию. Однако девушка-полицейский так и не приехала к нему.