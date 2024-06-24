Два жителя Коми погибли в ходе СВО
- 21:30 24 июня
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- Олег Помидоров
В зоне проведения специальной военной операции геройски погибли два жителя Республики Коми – сержант Александр Кочанов и гвардии ефрейтор Артем Колосов. Об этом сообщил Глава Коми в своих социальных сетях.
Александр Иванович Кочанов родился в селе Нижний Воч Усть-Куломского района. Далее мужчина проживал в поселке Синдор Княжпогостского района. На СВО мужчина служил в должности оператора отделения ПТУР взвода огневой поддержки.
Артем Александрович Колосов родился в поселке Вишневое Ворошиловградской области. Затем мужчина проживал в поселке Едва Удорского района. Также он был участником боевых действий в Сирии. В ходе специальной военной операции он служил водителем инженерно-саперного отделения.
Руководитель республики выразил глубочайшие искренние соболезнования родным и близким. Также он пожелал сил пережить боль невосполнимой утраты.