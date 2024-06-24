Два жителя Коми погибли в ходе СВО

В зоне проведения специальной военной операции геройски погибли два жителя Республики Коми – сержант Александр Кочанов и гвардии ефрейтор Артем Колосов. Об этом сообщил Глава Коми в своих социальных сетях.

Александр Иванович Кочанов родился в селе Нижний Воч Усть-Куломского района. Далее мужчина проживал в поселке Синдор Княжпогостского района. На СВО мужчина служил в должности оператора отделения ПТУР взвода огневой поддержки.