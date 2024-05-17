Очередная волна холода: следующая неделя заставит одеться тепло, температура устремится вниз
- 09:20 17 мая
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- Служба новостей
В начале следующей недели в центральную часть России придет 20-градусная жара, однако уже во второй половине недели возможно возвращение новой волны холода. Об этом пишет "ФедералПресс".
Хотя период заморозков можно считать завершенным, холодный фронт все еще может периодически возвращаться. Поэтому не стоит расслабляться и убирать теплую одежду слишком рано.
С началом новой недели ночные температуры не будут опускаться ниже плюс 5–10 градусов. Во второй половине следующей недели возможна еще одна волна холода, но и она не заставит ночные температуры опуститься ниже плюс 1–6 градусов. Днем же в начале недели воздух прогреется до 15–20 градусов тепла. По словам синоптиков, последний месяц весны завершится при температуре 16–21 градус выше нуля.
Что касается нынешней недели, то в пятницу температура поднимется до плюс 7–12 градусов. В выходные ночи будут прохладными, но температура не опустится ниже плюс 2–7 градусов. Днем станет теплее.