Очередная волна холода: следующая неделя заставит одеться тепло, температура устремится вниз

В начале следующей недели в центральную часть России придет 20-градусная жара, однако уже во второй половине недели возможно возвращение новой волны холода. Об этом пишет "ФедералПресс".

Хотя период заморозков можно считать завершенным, холодный фронт все еще может периодически возвращаться. Поэтому не стоит расслабляться и убирать теплую одежду слишком рано.