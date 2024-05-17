В Ухте спасатели взломали дверь квартиры, чтобы помочь семилетней девочке

Ухтинский аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми" комитета ГО и ЧС в ночь с 15 на 16 мая выезжал на взлом дверей для спасения маленькой девочки. По информации управления, в 22: 30 в дежурную часть поступил сигнал от обеспокоенных родителей, которым не удавалось войти в квартиру. За запертой дверью находилась их семилетняя дочь.

По указанному адресу, на улице 40 лет ГВФ, оперативно выехали специалисты спасательного отряд. Уже на месте выяснилось, что все попытки разбудить ребенка не увенчались успехом. Потому пришлось применить прибегнуть к вскрытию замка. Спасатели также уточнили, что даже во время выполнения операции девочка не проснулась.