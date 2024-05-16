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В Коми за неделю подешевели вермишель и греча

В Коми за неделю подешевели вермишель и гречаФото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Коми за неделю подорожал картофель, репчатый лук и творог. Об изменении цен на продукты, услуги и прочие товары сообщает Комистат.

По результатам проверки, которая проходит еженедельно в магазинах Воркуты, Ухты и столицы Коми, стало известно изменение цен на различные товары. Так, стиральный порошок, туалетная бумага, зубные пасты и сухие корма для животных подешевели от 1,6 до 2,7 процентов. Из лекарств стал дороже валидол, отечественный анальгин, ренгалин, а также поливитамины.

Стоимость огурцов стала меньше. Из прочих овощей подорожали столовая свекла, морковь, картофель, репчатый лук и белокочанная свежая капуста. Маргарин, вермишель, гречневая крупа и мороженая неразделанная рыба подешевели. Цены на свинину, черный байховый чай, пшено, творог и пшеничную муку стали выше.

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