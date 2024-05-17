Выживут, но время не терпит: как дачникам восстановить сад и огород после заморозков - четыре шага

Май в этом году выдался необычным, заморозки были практически по всей стране. Синоптики обещают потепление и садоводам, огородникам надо срочно реанимировать свой сад и огород. - Реанимация сада и огорода после возвратных холодов — дело не очень сложное, но муторное, требующее сосредоточения и терпения. Морально надо быть готовым к тому, что результат будет стопроцентным не всегда, скорее приходится рассчитывать на расклад 50 на 50, но это зато можно воспринимать как успех, - пояснил в интервью aif.ru биолог и агроном Денис Терентьев.

Четыре важных действия:

1. Необходимо холодное опрыскивание растений водой из пульверизатора, при этом никаких «комнатных температур». Опрысканные пострадавшие растения затем необходимо прикрыть чем-то вроде нетканого укрывного материала — чем плотнее, тем лучше. Суть метода — создавшаяся прохладная парилка позволит оттаять растениям с минимальными потерями.

2. Обработка антидепрессантами. Речь не идет о химической обработке — понадобятся биопрепараты, главная задача которых регулировать жизненные процессы во всех частях растений и приводить их в норму после погодных катаклизмов. Наиболее распространенный набор указанных препаратов: эпин (и его модификации и аналоги), циркон (и его модификации и аналоги), янтарная кислота, НВ-101, энерген ( и его модификации и аналоги).

3. Внеплановые подкормки - дозы удобрения должны быть минимальными, во избежание возникновения нежелательных эффектов. Если заморозки повредили всходы картофеля, то уместно применить подкормку азотными удобрениями, плодовым деревьям и ягодным кустарникам хорошо помогает нитроаммофоска с содержанием, кроме азота, калия, фосфора и серы. Она вполне пригодна для всех видов, культивируемых на российских дачах.