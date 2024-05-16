Люди не могут поверить своему счастью: в июне россиян ждет еще один выходной

Каждый год в июне в производственном календаре предусмотрен один дополнительный выходной день для празднования Дня России, который отмечается 12 июня. Эта практика будет продолжена и в 2024 году.

В 2024 году День России, отмечаемый 12 июня, будет нерабочим праздничным днем. Рабочая неделя перед этим будет сокращенной - 11 июня, вторник, станет сокращенным рабочим днем.