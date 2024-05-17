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На фестивале "СтарТуй" художники создадут новый образ столицы Коми

На фестивале "СтарТуй" художники создадут новый образ столицы КомиФото БНК

Абстрактные граффити, семья инопланетян, необычные сыктывкарцы и мифический мир коми — лишь небольшой список идей, которые представили художники на второй фестиваль уличной культуры и спорта «СтарТуй». В 2024 году номинация Street art объединила 21 участника: новичков и профессионалов из 10 городов России. Победители уже начали воплощать свои проекты. Благодаря им в столице Коми появятся новые арт-объекты. 

На конкурс эскизов номинации Street art поступили заявки из Сыктывкара, Печоры, Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Нижнего Тагила, Перми, Мурманска, Полярных Зорь и Красногорска. Самому молодому художнику — 15 лет. Некоторые участники уже знакомы организаторам — они пробовали себя на фестивале 2023 года.
Если на первый «СтарТуй» заявилось много художников-новичков, то на второй пришло больше профессионалов, чем любителей.

— Многие, кто подал заявки — участники международных фестивалей. В случае победы они не просто приедут и создадут стрит-арт. Они будут проводить лекции и artist-talk — открытые беседы с художниками. Достаточно много студентов: подались не только учащиеся профильных отделений, есть еще и Сыктывкарский педколледж. Всем им интересен наш фестиваль. А общение с профессиональными художниками, которые по всему миру ездят, будет полезно и захватывающе для них, — прокомментировал куратор номинации, художник и победитель номинации «СтарТуй-2023» Павел Чукичев.

В составе жюри в этот раз: главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг, дизайнер и фотограф, заведующая кафедрой «Изобразительное искусство и дизайн» СГУ им. Питирима Сорокина Анелия Лянцевич, дизайнер и художник, заведующая отделением «Дизайн» Колледжа искусств Коми Екатерина Шеффер, художник и искусствовед Анжела Разманова. От организаторов: генеральный директор информагентства БНК Ольга Куликанова и заместитель директора Ресурсного молодежного центра Денис Демидов. Генерального партнера «СтарТуй» ПАО «Т Плюс» представила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций компании в Сыктывкаре Элина Максурова.

Оценивали эскизы по трем критериям: идея, мастерство и уместность в рамках фестиваля и города. Художникам не ставили никаких рамок — полная свобода самовыражения. Организаторы предложили взять в качестве темы проведение Года семьи в России. Некоторые участники отразили в работах свое представление о любви, семье, отношениях между родителями и детьми.

Художники давали волю своему воображению, вспоминая прошлое Сыктывкара, мифологию коми, фантазировали, какими видят современных жителей Коми. Предлагали абстрактные образы, шрифты, визуальные истории и интеграции дополненной реальности — коды, считывание которых открывало бы интересные факты о Сыктывкаре и фестивале. Победителями конкурса стали художники из Коми и других регионов России. 

Специально для участия фестивале «СтарТуй» из Мурманска приедет Вероника Вологжанникова. Художница занимается стрит-артом, а также керамикой и графикой. Сейчас она преподает в детской художественной школе Мурманска, активно участвует в выставках и арт-проектах. Ее работы выставляются в музеях и хранятся в фондах, в том числе в Национальной галерее Коми. 

Гость из Уфы — Мансур Зияев. Он занимается граффити с 2003 года и за это время стал участником нескольких российских фестивалей уличного искусства, даже организовал свой проект UFA (Union of Free Art) в Уфе.

Коми будут представлять участники из двух городов. Это Кирилл Бжедугов из Печоры, чьи работы уже украшают улицы и пространства родного города и Екатеринбурга. Помимо стрит-арта, он занимается цифровым искусством и тиражной графикой. При этом Кирилл по образованию инженер портовой техники и работает на электростанции.

Самая большая группа художников представляет Сыктывкар. В число победителей вошел куратор Павел Чукичев. Кроме стрит-арта, он работает над интерьерной росписью и живописью, расписывал десятки коммерческих, государственных и частных пространств в Коми.

Имя Анастасии Малафеевой уже известно участникам и гостям фестиваля «СтарТуй». В 2023 году на арт-площадке сыктывкарцы под ее руководством разрисовали панели автобусного комплекса, который установлен на улице Малышева. Анастасия  мультидисциплинарная художница, дизайнер, иллюстратор и 3D-artist. Она занимается паблик-артом (от англ. public art — «общественное искусство»), анимацией, работает с темами изменения городской среды, воспоминаний и памяти места.
Александра Ляшок в прошлом году также пробовалась на «СтарТуй», но отбор не прошла. В 2024 году, улучшив свои навыки, она стала победителем конкурса. У нее есть опыт росписи интерьера, но фестиваль станет ее первой крупной работой.

В тандеме будут работать Анастасия Юрьева и Наталья Павлицкая. Они работали над муралами на зданиях «Комикино» в местечке Дырнос и главного управления МЧС по Коми по улице Советской, росписью уличных пространств в Сыктывкаре.

Работы победителей к 12 июня — дню проведения фестиваля «СтарТуй» — украсят несколько районов города. Стрит-арт появится на улицах Коммунистической, Карла Маркса, Петрозаводской, а также на территории «Беличьего парка» по улице Димитрова.

Уже началась работа в арке у дома № 39 по улице Коммунистической. Отделение Почты России находится на первой линии одной из главных улиц Сыктывкара, здесь — знаковое для художников стрит-арта место. Очень долгое время оно притягивало граффитистов и авторов тегов, надписи и рисунки там появлялись постоянно. Хорошая работа добавит этой части города свою уникальную деталь.

Расписывать стены арки у почты будет Анастасия Малафеева. Предварительно пространство подготовят: заштукатурят и выровняют. Эти работы выполняют волонтеры из центра восстановления личности «Пробуждение».

— Мы рады стать частью фестиваля. Город благодаря «СтарТуй» изменится: станет ярче и красочнее, меньше будет вандальных надписей, наоборот, появятся пространства, у которых можно фотографироваться. Это здорово, что каждый может внести вклад в преобразование Сыктывкара, — прокомментировал руководитель центра Павел Апальков.

В день фестиваля в парке имени Кирова художники будут создавать новые арт-объекты — расписные кубы. Займутся этим начинающие: Анастасия Пименова, Светлана Литвинцева, Владислав Саут, Даниил Ядрихинский. Конкурс для росписи кубов продлевается до конца мая. Осталось еще четыре поверхности.

— Концептуально этот фестиваль про функциональный стрит-арт. Работы художников будут выполнять социальную задачу в городе. Арки, которые мы берем в качестве объектов — знаковые злачные места, которые на протяжении десятилетий подвержены вандализму. Искусство может решать и такие вопросы тоже. Мы попробуем превратить эти проблемные места, находящиеся на самых многолюдных улицах города, в произведения искусства. Это также должно защитить их от дальнейшего вандализма и улучшить в целом безопасность и эстетику района. Этим фестивалем мы хотим показать жителям, что искусство может менять мир, — отмечают организаторы.

На «СтарТуй» продолжается прием заявок по номинациям Street dance, «Скейтбординг», «Самокатный спорт», BMX и «Стритбол». Стать участником могут молодые люди от 14 до 35 лет.

Регистрация уже открыта на АИС «Молодежь России» по ссылке.
Для участников не из Коми регистрация доступна по этой ссылке.

Организаторы: Комитет по молодежной политике Республики Коми, администрация МО ГО «Сыктывкар», ГАУ РК «Ресурсный молодежный центр», информационное агентство БНК.

Генеральный партнер: ПАО «Т Плюс».
Партнер: СКАТ.
Информационные партнеры: Про Город СыктывкарКомиинформГТРК «Коми Гор»,  Телеканал «Юрган»КомионлайнТвоя Параллель.
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Впервые «СтарТуй» («стар» от английского star — «звезда» и «туй» на коми языке — «путь») прошел в 2023 году. Фестиваль был приурочен к Году молодежи в республике и собрал 5 тысяч участников.

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