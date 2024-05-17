В Сосногорске подростки похитили мальчика и угрожали расправой

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Сосногорске двух несовершеннолетних признали виновными в похищении человека и самоуправстве. Эту информацию подтвердили в пресс-службе судов Коми.

Как уточняется в материалах дела, у приятелей пропала электронная сигарета. Подростки заподозрили, что сигарету украл их 13-летний знакомый.