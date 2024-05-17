В Сосногорске подростки похитили мальчика и угрожали расправой
- 07:00 17 мая
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- Татьяна Зубова
В Сосногорске двух несовершеннолетних признали виновными в похищении человека и самоуправстве. Эту информацию подтвердили в пресс-службе судов Коми.
Как уточняется в материалах дела, у приятелей пропала электронная сигарета. Подростки заподозрили, что сигарету украл их 13-летний знакомый.
Молодые люди требовали от последнего вернуть похищенную вещь, однако мальчик ответил, что он не имеет к пропаже отношения. Не поверив ему, юные агрессоры сначала обыскали парня, а после принудительно посадили его в автомобиль и вывезли за пределы города, угрожая применением насилия. Во время движения они также открывали дверь и высовывали его из машины, подкрепляя свои угрозы.
В итоге подростки убедились, что у мальчика в электронной сигареты действительно нет. Узнав, что свидетели похищения планируют сообщить его матери о случившемся, молодые люди вернули его обратно. Но дело все-таки дошло до судебного разбирательства.
Суд квалифицировал действия несовершеннолетних как похищение человека с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, а также как самоуправство.
Каждого из подсудимых приговорили к одному год и 8 месяцам лишения свободы. При этом суд принял во внимание положительные характеристики обоих осужденных, наличие смягчающих наказание обстоятельств, в том числе их юный возраст.
Следует отметить, что приговор еще не вступил в законную силу.