Это неизбежно, цена подскочит до небес: эксперт считает, что этим стоит запастись заранее

Экономист Михаил Хазин предупредил о возможном экономическом коллапсе, который, по его мнению, может начаться в США и привести к глобальным финансовым катаклизмам. В интервью радио "Говорит Москва" он выразил опасения, что ухудшение экономической ситуации на мировом уровне может привести к катастрофическим последствиям уже в текущем году. Основной причиной этого станет стремительное падение курса доллара, что дискредитирует всю американскую экономику и финансовую систему.

Хазин считает, что в условиях кризиса золото станет единственным надежным активом, способным сохранить покупательную способность сбережений. Он предсказывает, что после начала кризиса стоимость золота значительно возрастет из-за высокого спроса и ограниченного предложения. Экономист рекомендует россиянам заранее инвестировать в золото, покупая золотые монеты или слитки, чтобы обезопасить свои сбережения перед предстоящими экономическими потрясениями, сообщает ИА DEITA.RU.