В Коми стали известны результаты Всероссийского детского музыкального фестиваля
- 23:59 16 мая
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- Анастасия Амелькина
В Коми определили победителей регионального этапа музыкального фестиваля. Теперь ребят ждёт гала-концерт в Москве. Об этом сообщает Минкульт региона.
С 13 по 14 мая 2024 года, в колледже искусств Республики Коми, проходил важный региональный этап Всероссийского детского музыкального фестиваля, организованного в честь 150-летия со дня рождения выдающейся композитора Е.Ф. Гнесиной. Отличительной особенностью данного мероприятия была его приуроченность к памятной дате и поддержка со стороны Российской академии музыки имени Гнесиных и Ассоциации музыкальных образовательных учреждений.
Таланты в возрасте от 9 до 17 лет из различных городов Республики Коми, включая Сыктывкар, Усинск, Печора, Ухта, Сосногорск, Микунь, Емва, Усть-Кулом и Ярега, явились участниками фестиваля. Их замечательные выступления поразили жюри, и в результате прослушиваний было отобрано шесть молодых музыкантов из столицы региона, Микуни и Яреги, которым представилась честь выступить на заключительном летнем гала-концерте, запланированном в Москве.
Стоит отметить, что данное мероприятие является частью грандиозного юбилейного проекта, проводимого в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 20.06.2022 № 388 "О праздновании 150-летия со дня рождения Е.Ф. Гнесиной" и распоряжением Правительства Республики Коми от 01.11.2022 № 497 "Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению в 2024 году в Республике Коми празднования 150-летия со дня рождения Е.Ф. Гнесиной". Все мероприятия, включая фестиваль, направлены на достижение главных целей национального проекта "Культура".