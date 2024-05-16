В Коми стали известны результаты Всероссийского детского музыкального фестиваля

Фото Министерства культуры и архивного дела Коми

В Коми определили победителей регионального этапа музыкального фестиваля. Теперь ребят ждёт гала-концерт в Москве. Об этом сообщает Минкульт региона. С 13 по 14 мая 2024 года, в колледже искусств Республики Коми, проходил важный региональный этап Всероссийского детского музыкального фестиваля, организованного в честь 150-летия со дня рождения выдающейся композитора Е.Ф. Гнесиной. Отличительной особенностью данного мероприятия была его приуроченность к памятной дате и поддержка со стороны Российской академии музыки имени Гнесиных и Ассоциации музыкальных образовательных учреждений.

Таланты в возрасте от 9 до 17 лет из различных городов Республики Коми, включая Сыктывкар, Усинск, Печора, Ухта, Сосногорск, Микунь, Емва, Усть-Кулом и Ярега, явились участниками фестиваля. Их замечательные выступления поразили жюри, и в результате прослушиваний было отобрано шесть молодых музыкантов из столицы региона, Микуни и Яреги, которым представилась честь выступить на заключительном летнем гала-концерте, запланированном в Москве.