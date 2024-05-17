В Ухте спасатели помогли медикам доставить женщину-инвалида с тяжелым весом к карете скорой помощи

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Сотрудники Ухтинского аварийно-спасательного отряда "Спас-Коми" комитета ГО и ЧС регулярно выезжают совместно со скорой помощью к нуждающимся для оказания своевременной и квалифицированной помощи. В один из таких дней, 15 мая, потребовалось спустить в карету скорой помощи пациентку с тяжелым весом. На помощь вызвали спасателей, которые смогли эвакуировать женщину с четвертого этажа, используя специальные носилки.

Также в этот же день, в Сосногорске сотрудники отряда получили сигнал от местной жительницы, что просила вынести её взрослого сына-инвалида на улицу. Спасатели оперативно выполнили данную задачу, обеспечив безопасное перемещение инвалида.