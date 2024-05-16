Спады воды на реках Коми достигаю 40 сантиметров в сутки

В реках Коми наблюдается спад воды. Где-то значение достигает 40 сантиметров за сутки. Об этом сообщает Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.

Уровень воды в реках Вычегодского бассейна и Сысолы идёт на спад. На 3 сантиметра также снизилось положение реки Локчим. При этом Летка за сутки увеличила объём на 5 сантиметров, а Печора в районе Усть-Цильмы и Ёрмицы выросла на на 4 и 12 сантиметров соответственно.