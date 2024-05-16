Спады воды на реках Коми достигаю 40 сантиметров в сутки
- 20:30 16 мая
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В реках Коми наблюдается спад воды. Где-то значение достигает 40 сантиметров за сутки. Об этом сообщает Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.
Уровень воды в реках Вычегодского бассейна и Сысолы идёт на спад. На 3 сантиметра также снизилось положение реки Локчим. При этом Летка за сутки увеличила объём на 5 сантиметров, а Печора в районе Усть-Цильмы и Ёрмицы выросла на на 4 и 12 сантиметров соответственно.
На реке Ижма всё также стабильна граница ледохода в районе гидрологического поста Картайоль и до деревни Щель. Редкий ледоход идёт в районе Шердино – Усть-Щугор. На 40 сантиметров стал меньше уровень Вычегды в районе Малой Слуды, а на участке в Сторожевске это значение равно 24 сантиметрам.