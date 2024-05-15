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Владимир Путин подписал закон о запрете иностранным агента участвовать в выборах

Владимир Путин подписал закон о запрете иностранным агента участвовать в выборахфото из архива "Про Город Сыктывкар"

Президент Российской Федерации 15 мая подписал закон, который запрещает иноагентам участвовать в выборах всех уровней, а также выступать наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.

Такой документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь, после введения нового закона, иностранные агенты не смогут принимать участие как кандидаты в выборах в федеральных и региональных органы власти, а также в органы публичной власти федеральной территории, и в органы местного самоуправления.

После введенного закона, Избиркомы будут обязаны перед регистрацией россиян на выборах, проверять наличие информации о них в реестре иноагентов.

Помимо этого иноагенты, которые занимают публичную должность в органе власти, смогут остаться на своем посту лишь ближайшие 180 дней, либо же они должны быть исключены из реестра.
 

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