Владимир Путин подписал закон о запрете иностранным агента участвовать в выборах

фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Президент Российской Федерации 15 мая подписал закон, который запрещает иноагентам участвовать в выборах всех уровней, а также выступать наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.

Такой документ был опубликован на официальном портале правовой информации.