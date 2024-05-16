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Стало известно, какие территории в Коми обустроят в 2025 году

Стало известно, какие территории в Коми обустроят в 2025 годуФото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Коми установили, какие территории попадут под программу благоустройства. Обустроят различные участки по всей Республике. Об этом сообщил у себя на странице в социальных сетях Владимир Уйба.

Под проект “Формирование комфортной городской среды” попали многие объекты из разных уголков Коми. В 2024 году более 76 тысяч жителей региона поучаствовали в голосовании за благоустройство территорий в Воркуте, Печоре, Ухте, Сосногорске, Инте, Усинске, Емве, Жешарте, пригородных населённых пунктах Сыктывкара и в самой столице региона.

Глава Коми лично держит реализацию проекта на контроле. В 2025 году под нацпроект “Жильё и городская среда” попали парк геологов в Печоре, Тропа здоровья в Усинске, городской сквер в Максаковке, мемориальный комплекс у памятника участникам Великой Отечественной войны в Краснозатонском. Также обустроят парковую зону в ухтинском посёлке городского типа Боровой, территорию у железнодорожного вокзала в Ухте, воркутинский сквер прихода Иверской Иконы Божией Матери, парк семейного отдыха в Емве. В список также вошли различные территории прилегающие к жилым домам или магазинам.

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