Стало известно, какие территории в Коми обустроят в 2025 году

В Коми установили, какие территории попадут под программу благоустройства. Обустроят различные участки по всей Республике. Об этом сообщил у себя на странице в социальных сетях Владимир Уйба.

Под проект “Формирование комфортной городской среды” попали многие объекты из разных уголков Коми. В 2024 году более 76 тысяч жителей региона поучаствовали в голосовании за благоустройство территорий в Воркуте, Печоре, Ухте, Сосногорске, Инте, Усинске, Емве, Жешарте, пригородных населённых пунктах Сыктывкара и в самой столице региона.