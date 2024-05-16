Синоптики рассказали о погоде в Коми на 17 мая
- 23:00 16 мая
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- Анастасия Амелькина
Жителей Коми ждут дожди, а в некоторых районах вновь выпадет снег. О погоде сообщает ЦГМС региона.
17 мая 2024 года в Республике будет облачно с прояснениями. Также в регионе поднимется северный ветер от 7 до 12 метров в секунду. Днём на столбике термометра можно будет увидеть значение в +4…+9 градусов, но на севере эта отметка упадёт до -2…+3°С.
В столице Коми в этот день пройдёт небольшой дождь, ветер поднимется северный до 9 м/с. В светлое время суток температура будет +7…+9 градусов, ночью показатель снизится до +2…+4°С. В Инте, Печоре и Усинске выпадет мокрый снег. Самый тёплый день ждёт жителей Объячево, там ожидается +8…+10 градусов. Холоднее всего будет воркутинца, ночью температура опустится до -4 градусов. Днём там выпадет небольшой снег и будет -1...+1°C.