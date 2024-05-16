Синоптики рассказали о погоде в Коми на 17 мая

Жителей Коми ждут дожди, а в некоторых районах вновь выпадет снег. О погоде сообщает ЦГМС региона.

17 мая 2024 года в Республике будет облачно с прояснениями. Также в регионе поднимется северный ветер от 7 до 12 метров в секунду. Днём на столбике термометра можно будет увидеть значение в +4…+9 градусов, но на севере эта отметка упадёт до -2…+3°С.