"Даже по акции не берите": названы марки сыра, от которых лучше отказаться

Фото из архива "Про Города"

"Роскачество" обнародовало результаты исследования сыров на своем официальном портале. Эксперты сообщили, продукты каких брендов считаются качественными, а какие следует избегать. Под изучение попали сыры "Российский", "Тильзитер" и плавленый сливочный сыр. Сыр "Российский"

По информации от специалистов «Роскачества», лучшим признан сыр «Российский» от торговой марки «Сыробогатов». Продукт соответствует обязательным требованиям законодательства и опережающему стандарту «Роскачества». Фасованный сыр «Российский» от бренда «Каждый день» получил 4,7 балла. Оценка была снижена из-за того, что фактическая жирность сыра составляет 46,4 процента, что не соответствует ГОСТу «Российского» сыра.

Сыр «Российский» от производителя «Магнит» получил 4 балла, так как сыр не дозрел, то есть не был выдержан до окончания срока созревания. Сыру «Российский» от торговой марки «Красная цена» специалисты дали 3,7 балла. Сыр не дозрел, кроме того, его вкус и запах также не соответствуют требованиям ГОСТа.

При этом эти три продукта являются безопасными: в них не обнаружены тяжелые металлы, патогенные микроорганизмы, плесень и антибиотики. Однако сыр «Российский» от торговой марки «Аппетитно Круглый Год» признан небезопасным. В образце обнаружены антибиотики. Также производители нарушили требования законодательства к маркировке. В продукте есть жиры растительного происхождения. Данный продукт нельзя называть сыром.

Сыр «Тильзитер»

На сегодняшний день в России нет ГОСТов, которые устанавливают требования именно к сыру «Тильзитер», поэтому «Роскачество» решило исследовать этот сыр. Качественными и безопасными признаны товары:

— Сыр фасованный «Тильзитер» от торговой марки «Село Зеленое»;

— Сыр фасованный «Тильзитер» от торговой марки «Ламбер»;

— Сыр фасованный «Тильзитер» «Простоквашино».

Эти сыры соответствуют не только обязательным требованиям законодательства, но и опережающему стандарту «Роскачества». Все остальные образцы исследуемого сыра также оказались безопасными и получили хорошие оценки.

Плавленый сливочный сыр

В продукции всех изученных торговых марок специалисты «Роскачества» нашли недостатки. В товарах низкое содержание белка, много лактозы и избыток влаги. Однако есть сыры, которые признаны безопасными и получили хорошие оценки:

— Сыр плавленый сливочный от торговой марки Hochland; — Сыр плавленый сливочный от торговой марки «Виола»; — Сыр плавленый сливочный от торговой марки «Карат»; — Сыр плавленый сливочный от торговой марки «Веселый молочник»; — Сыр плавленый сливочный от торговой марки President.