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Мясные рулетики за 15 минут: всего три ингредиента для сочной хрустящей корочки

Мясные рулетики за 15 минут: всего три ингредиента для сочной хрустящей корочки freepik.com

Это блюдо станет настоящим украшением вашего стола! Нежные куриные рулетики, фаршированные ветчиной и сыром, тают во рту, а ароматный сливочный соус делает их еще вкуснее.

Ингредиенты:

  • Куриное филе - 500 г
  • Ветчина - 150 г
  • Твердый сыр - 150 г
  • Сливки - 100 мл
  • Чеснок - 3 зубчика
  • Зелень (укроп, петрушка) - 20 г
  • Растительное масло - 2 ст. л.
  • Соль, перец черный молотый - по вкусу

Приготовление:

  1. Подготовка:
  • Куриное филе промойте, обсушите, разрежьте вдоль, но не до конца, отбейте, посолите, поперчите.
  • Ветчину нарежьте полосками.
  • Сыр натрите на терке.
  • Чеснок мелко нарежьте, зелень измельчите.
  1. Сборка:
  • На каждый кусок филе выложите ветчину и сыр.
  • Сверните в рулет, закрепите зубочистками или нитками.
  1. Жарка:
  • Обжарьте рулетики на растительном масле до золотистой корочки.
  1. Соус:
  • В этой же сковороде обжарьте чеснок до золотистого цвета.
  • Добавьте сливки, зелень, соль, перец, доведите до кипения.
  1. Тушение:
  • Верните рулетики в сковороду с соусом.
  • Тушите под крышкой на слабом огне 10-15 минут, поливая соусом.
  1. Подача:
  • Перед подачей удалите зубочистки/нити.

Подавайте рулетики горячими, полив соусом из сковороды. Отлично сочетаются с овощным гарниром или свежим салатом.

Приятного аппетита!

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