Мясные рулетики за 15 минут: всего три ингредиента для сочной хрустящей корочки
- 21:45 16 мая
- 12+
- Служба новостей
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Это блюдо станет настоящим украшением вашего стола! Нежные куриные рулетики, фаршированные ветчиной и сыром, тают во рту, а ароматный сливочный соус делает их еще вкуснее.
Ингредиенты:
- Куриное филе - 500 г
- Ветчина - 150 г
- Твердый сыр - 150 г
- Сливки - 100 мл
- Чеснок - 3 зубчика
- Зелень (укроп, петрушка) - 20 г
- Растительное масло - 2 ст. л.
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
Приготовление:
- Подготовка:
- Куриное филе промойте, обсушите, разрежьте вдоль, но не до конца, отбейте, посолите, поперчите.
- Ветчину нарежьте полосками.
- Сыр натрите на терке.
- Чеснок мелко нарежьте, зелень измельчите.
- Сборка:
- На каждый кусок филе выложите ветчину и сыр.
- Сверните в рулет, закрепите зубочистками или нитками.
- Жарка:
- Обжарьте рулетики на растительном масле до золотистой корочки.
- Соус:
- В этой же сковороде обжарьте чеснок до золотистого цвета.
- Добавьте сливки, зелень, соль, перец, доведите до кипения.
- Тушение:
- Верните рулетики в сковороду с соусом.
- Тушите под крышкой на слабом огне 10-15 минут, поливая соусом.
- Подача:
- Перед подачей удалите зубочистки/нити.
Подавайте рулетики горячими, полив соусом из сковороды. Отлично сочетаются с овощным гарниром или свежим салатом.
Приятного аппетита!