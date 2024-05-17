В Усть-Куломе обнаружили рабочего, что упал с шестиметровой высоты

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Усть-Куломском районе рабочий упал с шестиметровой высоты и получил множество травм. Информацию подтвердили в пресс-службе судов Коми. Пот информации ведомства, в октябре 2023 года при выполнении строительных работ по укладке металлических профильных листов потолка в реконструированном цехе переработки древесины подсобный рабочий не применял страховочные или удерживающие устройства и сорвался с высоты более шести метров на бетонную стяжку пола, получив при этом тяжкий вред здоровью.

Суд установил, что мастер строительного участка нарушил правила охраны труда и техники безопасности, не организовав и не обеспечив безопасное выполнение работ на высоте. Он привлек к выполнению указанных работ сотрудника, не обладающего необходимой квалификацией и стажировкой, не контролировал получение средств индивидуальной защиты перед началом работ и начал работы, не присутствуя на строительной площадке.