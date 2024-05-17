Президент России раскрыл детали переговоров с Си Цзиньпином
- 10:30 17 мая
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- Белла Лебедева
Об этом сообщил российский лидер, выступая на открытии VIII Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.
В ходе переговоров между президентом России Владимиром Путиным и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином обсуждалось развитие двустороннего сотрудничества.
По словам президента, на переговорах были подробно обсуждены перспективы дальнейшего развития тесного и многопланового сотрудничества между Россией и Китаем. Он отметил, что почти все российские регионы поддерживают связи с Китаем, а двустороннее партнерство способствует росту экономик и обеспечивает энергетическую безопасность обеих стран.
В своем выступлении российский лидер подчеркнул готовность России обеспечивать Китай экологически чистой доступной энергией, светом и теплом. Также президент пригласил китайских партнеров посетить Восточный экономический форум в сентябре для обсуждения сотрудничества с Россией, включая территории опережающего развития.