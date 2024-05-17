Президент России раскрыл детали переговоров с Си Цзиньпином

kremlin.ru

Об этом сообщил российский лидер, выступая на открытии VIII Российско-китайского ЭКСПО в Харбине. В ходе переговоров между президентом России Владимиром Путиным и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином обсуждалось развитие двустороннего сотрудничества.

По словам президента, на переговорах были подробно обсуждены перспективы дальнейшего развития тесного и многопланового сотрудничества между Россией и Китаем. Он отметил, что почти все российские регионы поддерживают связи с Китаем, а двустороннее партнерство способствует росту экономик и обеспечивает энергетическую безопасность обеих стран.