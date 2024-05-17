Боец СВО навестил в Сыктывкаре гимназию искусств

- К сожалению, не застал моего преподавателя по специальности Владимира Вячеславовича Косушкина и инструктора тренажёрного зала Марину Витальевну Толкачёву. Рад был видеть Аллу Александровну Таскаеву. Приятная беседа получилась с Валентиной Михайловной Ревунець. А Мария Васильевна Осипова сказала, что при встрече со мной почувствовала: каково матерям, встречающим с фронта сыновей...

Сам Влад признался, что ему было приятно вернуться в родные стены и повидаться с учителями.

В Сыктывкаре родную гимназию искусств при Главе Коми имени Юрия Спиридонова навестил выпускник, ныне служащий на СВО. Как любовь к семье, к музыке и родине связала его с военной службой?

Влад родился 18 августа 1997-го в селе Усть-Нем. Переехал в посёлок Усть-Локчим и до поступления в гимназию, расположенную в Сыктывкаре, жил и учился там. После ее окончания покорил в Москве военно-музыкальное училище имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова. Выучился на преподавателя детской музыкальной школы и артиста оркестра.

Переломный момент в его жизни случился в 2014 году, когда умер отец и юноша принял на себя ответственность за маму и младшую сестру. Решил построить военную карьеру, чтобы иметь возможность помогать близким.

В 2017 году поступил в Михайловскую военно-артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге. В 2022-ом окончил её с красным дипломом.