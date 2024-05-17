Боец СВО навестил в Сыктывкаре гимназию искусств
- 10:33 17 мая
- 12+
- Дарья Шучалина
В Сыктывкаре родную гимназию искусств при Главе Коми имени Юрия Спиридонова навестил выпускник, ныне служащий на СВО. Как любовь к семье, к музыке и родине связала его с военной службой?
- Гимназия всегда радостно встречает бывших воспитанников. Вчера нас навестил выпускник музыкального отделения 2013 года Влад Тинин, — отметила «Про Городу» директор учреждения Валентина Ревунець.
Сам Влад признался, что ему было приятно вернуться в родные стены и повидаться с учителями.
- К сожалению, не застал моего преподавателя по специальности Владимира Вячеславовича Косушкина и инструктора тренажёрного зала Марину Витальевну Толкачёву. Рад был видеть Аллу Александровну Таскаеву. Приятная беседа получилась с Валентиной Михайловной Ревунець. А Мария Васильевна Осипова сказала, что при встрече со мной почувствовала: каково матерям, встречающим с фронта сыновей...
Влад родился 18 августа 1997-го в селе Усть-Нем. Переехал в посёлок Усть-Локчим и до поступления в гимназию, расположенную в Сыктывкаре, жил и учился там. После ее окончания покорил в Москве военно-музыкальное училище имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова. Выучился на преподавателя детской музыкальной школы и артиста оркестра.
Переломный момент в его жизни случился в 2014 году, когда умер отец и юноша принял на себя ответственность за маму и младшую сестру. Решил построить военную карьеру, чтобы иметь возможность помогать близким.
В 2017 году поступил в Михайловскую военно-артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге. В 2022-ом окончил её с красным дипломом.
- В то время уже шла специальная военная операция, и мы, выпускники, осознавали всю серьёзность и ответственность своего образования, — вспоминает Влад. - Готовились не с бумагами работать, а настраивались на серьёзную боевую работу.18 июня позапрошлого года получил первое звание — лейтенант. Отправили на службу в Сибирь, затем в Кемеровскую область, далее в город Юрга, а уже оттуда — на СВО. В качестве командира взвода управления миномётной батареи.
В октябре 2022 года переведён в реактивно-артиллерийский дивизион командиром первого реактивного-артиллерийского взвода (старший офицер батареи). По сей день прохожу там службу, — уточнил боец. - Был в Запорожской области, в Луганской и Донецкой республиках, участвовал в освобождении города Авдеевка.
Командир дивизиона отметил его вклад в воспитание и обучение личного состава. Несмотря на то, что его ребята мобилизованные, они смогли выйти на уровень профессиональных военнослужащих и даже в чём-то обойти их.
5 октября 2022 года отмечен как ветеран боевых действий, в апреле 2023-го получил первую награду «За боевые отличия». 24 августа того же года удостоен государственной награды «Медаль за отвагу».
19 февраля текущего года был ранен, проходил реабилитацию в разных госпиталях. Сейчас, в отпуске по ранению, воспользовался возможностью посетить в Сыктывкаре родную гимназию.
- 23 мая планирую вернуться обратно в часть, — пояснил Влад. - Несмотря на непрерывную воинскую службу, успел познакомиться с прекрасной девушкой по интернету. 27 сентября 2023 года мы расписались. Иногда хочется домашнего спокойствия и уюта вместо казарм и военной жизни, но ещё в училище поставил себе цель, о которой говорил великий отечественный полководец Александр Суворов: «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом!».
Влад мечтает о генеральских погонах и красных лампасах. Его план в жизни — всегда максимум.
- Иногда задумываюсь: если бы всё начать сначала, то было бы здорово связать судьбу с музыкой. Но тут же понимаю: то, что я делаю, сейчас важнее, чем искусство. А самая большая благодарность - это когда те, кого я учу, возвращаясь с боевого задания, говорят, что именно благодаря мне и хорошей подготовке остались живы…