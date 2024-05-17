“Это точно судьба”: Василиса Володина рассказала, каких знаков ждут судьбоносные встречи 18 мая

Скриншот из видео

Первый астролог страны Василиса Володина назвала три знака зодиака, которых ждут особенные встречи 18 мая. Вот кому не стоит упускать новых знакомств: Овен

Овны, будьте открыты для новых знакомств. В этот день вы можете встретить человека, который предложит вам новый проект или идею, способную радикально изменить вашу карьеру. Это также хороший день для начала новых деловых партнерств.

Телец

Тельцам звезды советуют быть внимательными к случайным встречам. Возможно, именно 16 мая вы встретите человека, который станет вашим надежным другом или даже партнером в жизни. Не упустите шанс углубить этот контакт.

Близнецы