УК не смогла скинуть вину за потоп в квартире на жильцов
- 09:00 17 мая
- 0+
- Белла Лебедева
В отделении судебных приставов по Печоре завершилось исполнительное производство по взысканию суммы в 147 тыс. рублей в пользу жительницы города.
История связана с женщиной, которую затопило в результате горячей водой в результате неисправности отопительной системы. Об этом отмечается в пресс-релизе УФССП по Республике Коми.
Представитель управляющей компании, являющейся должником в этом исполнительном производстве, пытался свалить ответственность на соседей сверху, утверждая, что они самовольно заменили радиатор. Однако это утверждение было опровергнуто.
В свою очередь, судья указал на недостаточное обслуживание общедомового имущества со стороны управляющей компании, а также формальный подход к его проверкам.
После начала исполнительного производства судебный пристав выяснил, что у должника имеется автомобиль "ГАЗ Соболь" и наложил на него запрет на регистрационные действия. Однако арест счетов не потребовался, поскольку управляющая компания немедленно перечислила всю сумму долга на специальный депозит судебных приставов.