УК не смогла скинуть вину за потоп в квартире на жильцов

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В отделении судебных приставов по Печоре завершилось исполнительное производство по взысканию суммы в 147 тыс. рублей в пользу жительницы города. История связана с женщиной, которую затопило в результате горячей водой в результате неисправности отопительной системы. Об этом отмечается в пресс-релизе УФССП по Республике Коми.

Представитель управляющей компании, являющейся должником в этом исполнительном производстве, пытался свалить ответственность на соседей сверху, утверждая, что они самовольно заменили радиатор. Однако это утверждение было опровергнуто.

В свою очередь, судья указал на недостаточное обслуживание общедомового имущества со стороны управляющей компании, а также формальный подход к его проверкам.