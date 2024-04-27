В Коми главу Ижемского района оштрафовали за просроченный штраф
- 15:45 27 апреля
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- Белла Лебедева
Руководителю администрации муниципалитета Игорю Норкину назначено дополнительное административное наказание.
Главу Ижемского района оштрафовали за просроченный штраф. Мировой судья Ижемского судебного участка рассмотрел дело, которое поступило из управления финансово-бюджетного надзора министерства финансов Коми. Дело касалось неуплаты штрафа в установленный срок.
По информации объединенной пресс-службы судов Коми, Игорю Норкину в мае 2022 года предъявили обвинение в нарушении порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Однако постановление о привлечении главы района к административной ответственности вступило в законную силу только в августе 2023 года, а штраф необходимо было уплатить до 6 октября 2023 года. Игорь Норкин оплатил только 22 декабря.
В ходе рассмотрения дела в суде глава района признал свою вину и не оспаривал представленные в деле обстоятельства.
Суд признал Игоря виновным в неуплате штрафа в установленный срок, и ему было назначено новое наказание - штраф в размере 20 тысяч рублей. Согласно информации пресс-службы судов, решение не было обжаловано и вступило в законную силу, а штраф был уплачен.