В Коми главу Ижемского района оштрафовали за просроченный штраф

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Руководителю администрации муниципалитета Игорю Норкину назначено дополнительное административное наказание. Главу Ижемского района оштрафовали за просроченный штраф. Мировой судья Ижемского судебного участка рассмотрел дело, которое поступило из управления финансово-бюджетного надзора министерства финансов Коми. Дело касалось неуплаты штрафа в установленный срок.

По информации объединенной пресс-службы судов Коми, Игорю Норкину в мае 2022 года предъявили обвинение в нарушении порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Однако постановление о привлечении главы района к административной ответственности вступило в законную силу только в августе 2023 года, а штраф необходимо было уплатить до 6 октября 2023 года. Игорь Норкин оплатил только 22 декабря.

В ходе рассмотрения дела в суде глава района признал свою вину и не оспаривал представленные в деле обстоятельства.