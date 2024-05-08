Теперь штрафовать будут прямо на заправке: водителей ждет неприятный сюрприз с 10 мая
- 00:00 9 мая
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- Служба новостей
Будьте осторожны
Автомобилисты, будьте бдительны! Штрафы могут поджидать вас не только на дорогах, но и на автозаправочных станциях (АЗС). Эксперты портала "Главсовет" напоминают о важных правилах безопасности, которые необходимо соблюдать при посещении заправок, сообщает progorod58.ru.
Глушите двигатель перед заправкой
Перед тем, как начать заправку, не забывайте глушить двигатель. Это не просто формальность, а мера предосторожности. Пары топлива могут легко воспламениться, особенно если ваш автомобиль имеет проблемы с системой зажигания. Чтобы избежать опасности, лучше всегда выключать двигатель перед заправкой.
Соблюдайте дистанцию между автомобилями
Дистанция между автомобилями на заправке также играет важную роль. Правила устанавливают минимальное расстояние в три метра между машинами. Если вы стоите в очереди на въезд, убедитесь, что дистанция между автомобилями составляет не менее одного метра. Это позволит избежать аварий и обеспечить безопасность на АЗС.
Не нарушайте правила дорожного движения
Не забывайте, что правила дорожного движения (ПДД) действуют и на заправках. Запрещено проезжать сквозь АЗС, поворачивать или разворачиваться на ее территории. Превышение скорости также может привести к неприятным последствиям и штрафам.
Избегайте действий, способных вызвать пожар
Будьте бдительны и избегайте действий, способных вызвать пожар. Курение на АЗС категорически запрещено, даже внутри автомобиля. Не используйте пластиковые контейнеры для хранения топлива, так как они могут накапливать статическое электричество и стать причиной возгорания.
Дополнительные рекомендации
Помимо вышеперечисленных правил, эксперты "Главсовета" рекомендуют:
- Использовать только исправные топливораздаточные колонки.
- Не оставлять детей без присмотра на территории АЗС.
- Не использовать мобильный телефон во время заправки.
- Внимательно следить за показаниями топливомера.
- Оплачивать топливо только после завершения заправки.
Соблюдение этих простых правил поможет вам избежать неприятностей и обеспечить безопасность на АЗС.
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