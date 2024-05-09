В Сыктывкаре отменили легкоатлетическую эстафету из-за погодных условий

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Администрация города Сыктывкара отменила запланированную на День Победы легкоатлетическую эстафету из-за погодных условий Мэр города Владимир Голдин сообщил, что из-за сильного снегопада было решено отменить проведение легкоатлетической эстафеты. Она должна была пройти со стартом и финишем на Стефановской площади. Также были скорректированы мероприятия на аллеях за Стефановской площадью, у ТЦ "Дом быта", в Эжве и пригородных поселках.

Согласно данным МЧС, на юге Коми ожидается снег с дождем и порывистый ветер. Непогода может продлиться вплоть до 12 мая. В отдельных районах возможно ухудшение видимости до 500м - 1км.