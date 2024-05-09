В Сыктывкаре может появиться термальный аквакурорт

Планируется, что объект будет построен на Сысольском шоссе. В нем будут термальные сауны, спортзал и точки питания

Проектирование термального аквакурорта в Сыктывкаре началось по инициативе заместителя председателя правительства Коми, Антона Виноградова. Инвестором проекта выступает компания Sun Shine Park, которая уже реализовала несколько проектов в России, включая Мытищи в Московской области. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 800 миллионов рублей.