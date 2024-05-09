В Сыктывкаре может появиться термальный аквакурорт
- 12:00 9 мая
- 0+
- Влад Смекалов
Планируется, что объект будет построен на Сысольском шоссе. В нем будут термальные сауны, спортзал и точки питания
Проектирование термального аквакурорта в Сыктывкаре началось по инициативе заместителя председателя правительства Коми, Антона Виноградова. Инвестором проекта выступает компания Sun Shine Park, которая уже реализовала несколько проектов в России, включая Мытищи в Московской области. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 800 миллионов рублей.
По словам Антона Виноградова, в составе комплекса будет открытый и закрытый бассейны, термальные сауны, точка питания и спортзал. Он также добавил, что ранее планировалось открыть аквапарк в Сыктывкаре на октябрьском проспекте, однако вопрос по его строительству был проработан с двумя другими инвесторами - компанией «Море», которая владеет аквапарком в Кирове, и компанией Termoland, которая построила аквапарк в Зеленограде и Москве. На данный момент, проект аквапарка находился на стадии расчета финансовой модели.