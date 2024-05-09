Сварите лимон и выпейте воду натощак: утром не узнаете себя в зеркале

Начнем с того, что утро - это очень важная часть дня. Многие люди начинают свое утро с теплой лимонной воды, но есть способ улучшить этот ритуал. Вместо того, чтобы просто выдавить сок из лимона, можно проварить целый лимон в воде. Это позволит вам получить все питательные вещества, которые содержатся не только в соке, но и в мякоти и кожуре лимона, сообщает ngnovoros.ru.

Для приготовления этого напитка вам понадобится: