Известная сыктывкарская диско-бабушка поздравила всех с Днем Победы

Фото "Про Город Сыктывкар"

9 мая в честь праздника Дня Победы в столице Коми проходят торжественные мероприятия. Среди зрителей оказалась диско-бабушка. Сегодня в Сыктывкаре проходят многочисленные мероприятия приуроченные к празднику Дню Победы. События начались с торжественного возложения цветов к мемориалу “Вечная слава” и памятнику “Скорбящий воин” в столице Коми.

После, горожане начали массово переходить на Стефановскую площадь. В 11 часов там начиналось торжественное шествие. К началу мероприятия практически возле каждого ограждения по периметру площади были люди. Среди них оказалась известная в Коми диско-бабушка Лидия Уляшева.