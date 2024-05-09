Известная сыктывкарская диско-бабушка поздравила всех с Днем Победы
- 12:15 9 мая
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- Никита Чернов
9 мая в честь праздника Дня Победы в столице Коми проходят торжественные мероприятия. Среди зрителей оказалась диско-бабушка.
Сегодня в Сыктывкаре проходят многочисленные мероприятия приуроченные к празднику Дню Победы. События начались с торжественного возложения цветов к мемориалу “Вечная слава” и памятнику “Скорбящий воин” в столице Коми.
После, горожане начали массово переходить на Стефановскую площадь. В 11 часов там начиналось торжественное шествие. К началу мероприятия практически возле каждого ограждения по периметру площади были люди. Среди них оказалась известная в Коми диско-бабушка Лидия Уляшева.
Пенсионерка сообщила, что ей очень нравится проходящее торжественное шествие. В конце общения она пожелала всем зрителям здоровья и успехов в работе.