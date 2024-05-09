Участковые навестили ветеранов ВОВ в Сыктывкаре
- 09:00 9 мая
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- Влад Смекалов
Ветераны и труженики тыла были очень рады их визиту и с радостью поделились своими историями о военных годах
Марина Петровна Есева, которой уже 90 лет, и Алексей Иоилович Малицкий, чей возраст скоро достигнет 101 года, радушно приняли полицейских, показали свои фотоальбомы и рассказали о своей жизни во время войны.
Мария Петровна рассказала, что жила на оккупированных территориях Украины, но несмотря на все трудности, смогла преодолеть их и продолжает радоваться жизни. Алексей Иоилович поделился своим секретом долголетия, отметив, что всегда нужно оставаться верным своим идеалам и верить в лучшее будущее своей страны. Он рассказал, что во время ВОВ получил серьезное ранение на Ленинградском фронте в 1942 году, но не сдался и продолжал работать в бухгалтерии на промышленном комбинате.
Участковые выразили благодарность Марии Петровне и Алексею Иоиловичу за теплый прием и пожелали им крепкого здоровья. Они также вручили им праздничные открытки и подарки в знак признания и уважения.