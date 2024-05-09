Участковые навестили ветеранов ВОВ в Сыктывкаре

Ветераны и труженики тыла были очень рады их визиту и с радостью поделились своими историями о военных годах

Марина Петровна Есева, которой уже 90 лет, и Алексей Иоилович Малицкий, чей возраст скоро достигнет 101 года, радушно приняли полицейских, показали свои фотоальбомы и рассказали о своей жизни во время войны.