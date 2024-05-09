Глава Коми Уйба рассказал о масштабах капитального ремонта школ
- 13:00 9 мая
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- Влад Смекалов
Глава Республики Коми, Владимир Уйба, сообщил о продвижении работ по капитальному ремонту школ в регионе
Глава региона отметил, что с 2022 года республика Коми активно участвует в федеральном проекте «Модернизация школьной системы образования» национального проекта «Образование». Важным условием отбора для участия в программе является подготовка сметной документации и наличие заключения государственной экспертизы.
В рамках программы капитального ремонта в Коми были включены 42 объекта, что делает республику лидером среди других регионов. Общий объем финансирования составит более 3 миллиардов рублей, треть которых будет выделено из республиканского бюджета.
Глава региона отметил, что работы по капитальному ремонту на 14 объектах образования продлятся два года, с 2024 по 2025 годы. Дети, учащиеся в школах, где проходят ремонтные работы, переходят в другие школы, где вводится вторая смена. Это позволит создать новую современную школу с обновленной инфраструктурой, включая вентиляцию, электросети и технологические платформы для более эффективного обучения.
Общий объем финансирования данных объектов составляет более 1,4 миллиарда рублей, включая средства из федерального бюджета в размере более 939 миллионов рублей. Глава региона также отметил, что Министерство просвещения Российской Федерации планирует провести дополнительный отбор школ для участия в программе капитального ремонта в 2025-2026 годах.Для участия в дополнительном отборе уже готовы проектно-сметные документации по 34 зданиям школ республики на сумму более 1,7 миллиарда рублей.
Глава региона отметил, что успех программы капитального ремонта школ во многом зависит от работы муниципальных властей, включая подготовку проектно-сметной документации. Под участие в программе активно включились Корткеросский, Усть-Куломский, Сыктывдинский, Ижемский районы и Сыктывкар. Однако Печора, Инта, Усть-Вымский, Княжпогостский и Удорский районы не принимали участия в отборах, проводимых с 2021 по 2023 года.