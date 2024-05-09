Глава Коми Уйба рассказал о масштабах капитального ремонта школ

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Глава Республики Коми, Владимир Уйба, сообщил о продвижении работ по капитальному ремонту школ в регионе Глава региона отметил, что с 2022 года республика Коми активно участвует в федеральном проекте «Модернизация школьной системы образования» национального проекта «Образование». Важным условием отбора для участия в программе является подготовка сметной документации и наличие заключения государственной экспертизы.

В рамках программы капитального ремонта в Коми были включены 42 объекта, что делает республику лидером среди других регионов. Общий объем финансирования составит более 3 миллиардов рублей, треть которых будет выделено из республиканского бюджета.

Глава региона отметил, что работы по капитальному ремонту на 14 объектах образования продлятся два года, с 2024 по 2025 годы. Дети, учащиеся в школах, где проходят ремонтные работы, переходят в другие школы, где вводится вторая смена. Это позволит создать новую современную школу с обновленной инфраструктурой, включая вентиляцию, электросети и технологические платформы для более эффективного обучения.

Общий объем финансирования данных объектов составляет более 1,4 миллиарда рублей, включая средства из федерального бюджета в размере более 939 миллионов рублей. Глава региона также отметил, что Министерство просвещения Российской Федерации планирует провести дополнительный отбор школ для участия в программе капитального ремонта в 2025-2026 годах.Для участия в дополнительном отборе уже готовы проектно-сметные документации по 34 зданиям школ республики на сумму более 1,7 миллиарда рублей.