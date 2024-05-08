Синоптики рассказали, какой будет погода в День Победы в Коми

фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Региональный ЦГМС сообщил свой прогноз погоды на 9 мая. Завтра в республике будет облачная погода. Также ожидаются осадки, а местами они усилятся в виде снега, мокрого снега. В отдельных районах с дождем. На крайнем северо-востоке ночью погода будет преимущественно без осадков, в юго-восточных районах днем небольшие осадки. Местами будет налипание мокрого снега, а также метель.

Ветер будет северо-восточный, восточный, а в южных районах с переходом на южный, юго-западный 7-12 метров в секунду, местами возможны порывы до 15-17 метров в секунду. На крайнем северо-востоке скорость ветра может достигнуть 23-28 метров в секунду. Температура ночью +1…-4, местами -4…-9. Днем поднимется до +4…-1.

В Сыктывкаре завтра ожидается облачная погода. Ночью возможен сильный снег, а днем он будет умеренный. Ветер западной четверти 8-13 метров в секунду. Температура ночью составит -1…-3 градусов, а днем поднимется до -1…+1.