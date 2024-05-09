Приставы взыскали с организации деньги за залив квартиры в Сыктывкаре

Фото из архива редакции

Судебные приставы завершили исполнительное производство по взысканию 108 тыс. рублей в пользу жительницы Сыктывкара Женщина получила ущерб в результате залива квартиры дождем при капитальном ремонте кровли пятиэтажного здания. Ответственность за возмещение ущерба была возложена на фонд, заключивший договор с подрядчиком.

Отмечается, что организация должна была контролировать сроки и качество проделанной работы. В ходе исполнительного производства судебный пристав арестовал денежные средства на счетах фонда в размере суммы взыскания. Также приставы наложили запрет на регистрационные действия с двумя служебными автомобилями «Рено Дастер».