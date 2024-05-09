МКП «Дорожное хозяйство» перешло на усиленный режим работы из-за плохой погоды
- 09:55 9 мая
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- Влад Смекалов
В связи с ухудшением погодных условий, муниципальное коммунальное предприятие «Дорожное хозяйство» перешло в усиленный режим работы
В мэрии города сообщили, что теперь на дорогах работают 12 комбинированных дорожных машин, которым поставлена задача предотвратить образование наледи на городских трассах. Из них 6 машин очищают проезжую часть от снега, а столько же задействовано для обработки дорог и тротуаров противогололедными материалами.
Накануне часть техники предприятия была переоборудована для зимнего режима работы. Это позволило незамедлительно приступить к предотвращению образования наледи на дорогах.
МКП «Дорожное хозяйство» просит автомобилистов по возможности пропускать технику, не пересекать колонну снегоуборочных машин и не занимать место в ней. Это поможет не создавать помехи и не усложнять работу водителям.