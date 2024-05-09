МКП «Дорожное хозяйство» перешло на усиленный режим работы из-за плохой погоды

В связи с ухудшением погодных условий, муниципальное коммунальное предприятие «Дорожное хозяйство» перешло в усиленный режим работы

В мэрии города сообщили, что теперь на дорогах работают 12 комбинированных дорожных машин, которым поставлена задача предотвратить образование наледи на городских трассах. Из них 6 машин очищают проезжую часть от снега, а столько же задействовано для обработки дорог и тротуаров противогололедными материалами.