Сделайте так, чтобы реанимировать подмерзшие томаты, перец и другие растения

Возвратные заморозки — главная угроза для растений весной. Если вы не смогли уберечь их, и они все-таки подмерзли, быстро вернуть их к жизни помогут эти способы. Специалисты рекомендуют опрыскать пострадавшие культуры стимуляторами роста.

«Отлично работает такая смесь — она подходит и для овощных, и для плодово-ягодных культур: янтарная кислота (1 г действующего вещества на 10 л воды), Эпин Экстра (2 мл на 10 л) или Стимул (100 мл на 10 л). После обработки притените растения, чтобы их не обожгло яркое солнце. Через 5-7 дней опрыскайте посадки еще раз этим же составом, если повреждения очень значительные», — говорят они.



Подкормите. Дайте растениям азот, чтобы они как можно скорее восстановили надземную часть. Можно использовать как минералку — мочевину, нитрофоску, аммиачную селитру из расчета 20 г на 10 л, так и органику — птичий помет (1 к 20), коровяк (1 к 10), травяной настой (1 к 10).