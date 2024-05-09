В Сыктывкаре прошел автопробег «Бессмертного полка»
- 11:45 9 мая
- 12+
- Влад Смекалов
Несмотря на плохую погоду, в Сыктывкаре 8 мая прошел автопробег «Бессмертного полка»
Традиционно в России ежегодно проводится шествие «Бессмертного полка», в котором участвуют тысячи людей, несущих портреты своих родственников, участников Великой Отечественной войны. Однако в 2024 году из-за соображений безопасности шествие было переведено в онлайн формат. Вместо этого было предложено разместить фотографии ветеранов на одежде или окнах личных автомобилей.
Тем не менее, в Сыктывкаре несколько десятков автомобилей все же присоединились к акции «Бессмертного полка», несмотря на снегопад. В автоколонне приняли участие активисты, молодежные объединения, общественники и члены партий. Автоколонна проехала по главным улицам города, завершив свой маршрут на парковке стадиона.
Во главе колонны шел специальный транспорт, на котором играла советская музыка. Каждый автомобиль был украшен флагами и портретами участников войны. Один из участников автополка - герой России Станислав Кочев, рассказал о своих дедах, которые тоже сражались с фашистами.
Помимо участия в автопробеге, председатель общественной палаты коми Григорий Хатанзейский разместил на окне своего автомобиля фотографию своего дяди, который пропал без вести во время войны. Он рассказал, что благодаря рассекреченным документам архива министерства обороны удалось узнать о судьбе его дяди. Он был передислоцирован и отправлен служить в составе оленно-транспортных батальонов в Мурманскую область, где и погиб в декабре 1942 года, выполняя свой служебный долг как снайпер.