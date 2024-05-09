В Сыктывкаре прошел автопробег «Бессмертного полка»

Фото из архива редакции

Несмотря на плохую погоду, в Сыктывкаре 8 мая прошел автопробег «Бессмертного полка» Традиционно в России ежегодно проводится шествие «Бессмертного полка», в котором участвуют тысячи людей, несущих портреты своих родственников, участников Великой Отечественной войны. Однако в 2024 году из-за соображений безопасности шествие было переведено в онлайн формат. Вместо этого было предложено разместить фотографии ветеранов на одежде или окнах личных автомобилей.

Тем не менее, в Сыктывкаре несколько десятков автомобилей все же присоединились к акции «Бессмертного полка», несмотря на снегопад. В автоколонне приняли участие активисты, молодежные объединения, общественники и члены партий. Автоколонна проехала по главным улицам города, завершив свой маршрут на парковке стадиона.

Во главе колонны шел специальный транспорт, на котором играла советская музыка. Каждый автомобиль был украшен флагами и портретами участников войны. Один из участников автополка - герой России Станислав Кочев, рассказал о своих дедах, которые тоже сражались с фашистами.