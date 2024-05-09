Закон приняли по-тихому: Голикова обозначила новый размер пенсии
- 09:40 9 мая
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- Служба новостей
В этом году неработающих граждан России ждет приятный сюрприз: увеличение размера страховой пенсии по старости до 18 521 рубля. Эта новость вызвала оживленные дискуссии после публикации проекта бюджета, где подробно описывается повышение выплат.
Чтобы получить страховую пенсию по старости, нужно соответствовать трем обязательным условиям. Первое: женщины должны достигнуть пенсионного возраста в 60 лет, а мужчины – в 65 лет. Однако эти возрастные ограничения вступят в силу только с 2028 года, сейчас же действует переходный период.
Второе условие: минимальный трудовой стаж для выхода на пенсию в следующем году должен составлять не менее 14 лет, но к 2025 году этот показатель увеличится до 15 лет. Третье условие: индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), который в текущем году составляет 25,8 баллов для выхода на пенсию. По новым планам, в 2024 году ИПК увеличится до 28,2 баллов.
Эти изменения коснутся многих российских граждан, чье финансовое будущее зависит от этих решений. Увеличение страховой пенсии может значительно улучшить качество жизни пожилых людей и стимулировать трудовую активность населения. Также были объявлены новые возможности для пенсионеров со стажем до 1991 года, пишет ngnovoros.ru.