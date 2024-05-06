Клещи наступают на северные регионы Коми

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Распространение клещевых инфекций в Коми вызывает увеличенную обеспокоенность среди жителей и властей региона. На данный момент опасными считаются девять территорий, где регулярно фиксируются случаи присасывания клещей. Однако ситуация не ограничивается только этими муниципалитетами, и насекомые уже начали проявлять активность и на других территориях, не признанных эндемичными.

В связи с этим, вопрос клещевых инфекций стал предметом обсуждения на прямой линии в общественной приемной главы Коми. Gервый случай присасывания был зафиксирован в апреле в Прилузском районе. К началу мая число таких случаев увеличилось до 55, включая 19 детей. В прошлом году было зарегистрировано 2,9 тыс. обращений, из которых 10 случаев подтвердились как энцефалит, а 22 были связаны с боррелиозом, включая двух детей.

Наиболее опасными муниципалитетами, где клещи являются эндемичными, являются: Княжпогостский, Прилузский, Койгородский, Сысольский, Сыктывдинский, Усть-Куломский, Усть-Вымский, Корткеросский район и Сыктывкар. Однако, территория обитания клещей постепенно расширяется. Насекомые начали проявлять активность и в Троицко-Печорском, Удорском районах и городе Ухта, хотя пока эти муниципалитеты еще не признаны эндемичными.