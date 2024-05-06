Клещи наступают на северные регионы Коми
- 19:15 6 мая
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- Белла Лебедева
Распространение клещевых инфекций в Коми вызывает увеличенную обеспокоенность среди жителей и властей региона.
На данный момент опасными считаются девять территорий, где регулярно фиксируются случаи присасывания клещей. Однако ситуация не ограничивается только этими муниципалитетами, и насекомые уже начали проявлять активность и на других территориях, не признанных эндемичными.
В связи с этим, вопрос клещевых инфекций стал предметом обсуждения на прямой линии в общественной приемной главы Коми. Gервый случай присасывания был зафиксирован в апреле в Прилузском районе. К началу мая число таких случаев увеличилось до 55, включая 19 детей. В прошлом году было зарегистрировано 2,9 тыс. обращений, из которых 10 случаев подтвердились как энцефалит, а 22 были связаны с боррелиозом, включая двух детей.
Наиболее опасными муниципалитетами, где клещи являются эндемичными, являются: Княжпогостский, Прилузский, Койгородский, Сысольский, Сыктывдинский, Усть-Куломский, Усть-Вымский, Корткеросский район и Сыктывкар. Однако, территория обитания клещей постепенно расширяется. Насекомые начали проявлять активность и в Троицко-Печорском, Удорском районах и городе Ухта, хотя пока эти муниципалитеты еще не признаны эндемичными.
Сергей Казаковцев, заведующий диагностическим отделением Республиканской инфекционной больницы, считает, что необходимы мероприятия по профилактике клещевых инфекций на этих территориях, вплоть до проведения вакцинации.