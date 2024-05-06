Сталин ел только такой шашлык: лучший маринад, с ним мясо получается очень нежным и сочным

За час до жарки шашлык необходимо посолить, поперчить и залить кефиром. Жарить мясо нужно на углях, следя, чтобы оно не подгорало, пишет progoroduhta.ru .

Напомним также, что ранее мы рассказывали о рецепте сочных котлет. Гарантия того, что они не пересушатся, заключаются в количестве хлеба в фарше. На четверть объема мяса следует добавить хлеба. Таким образом, на каждый килограмм фарша нужно прибавить 250 граммов любого вида хлеба или батона. При замачивании хлеба в воде или молоке, объем жидкости должен быть на треть больше, чем хлеба. Подробнее об этом читайте по ссылке.