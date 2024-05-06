В Коми завершили расследование кровавого убийства в общежитии
- 20:30 6 мая
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
К такой трагедии привел не самый значительный повод. Подозреваемым оказался 62-летний ухтинец.
Следствие считает, что в феврале 2024 года на общей кухне в общежитии по улице Ленина в поселке Водный, два человека распивали спиртное. В ходе застолья, между ними случился конфликт по незначительному поводу. Во время ссоры, потерпевший ножом причинил обвиняемому легкий вред здоровью. Забрав оружие, 62-летний, ранее неоднократно судимый мужчина, нанес обидчику около 14 ударов ножом. Некоторые из них были смертельные, включая удары в шею и грудь. От сильной кровопотери потерпевший скончался на месте.
Следователи собрали достаточно материалов, чтобы передать уголовное дело об умышленном убийстве человека в суд.