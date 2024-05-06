В Коми завершили расследование кровавого убийства в общежитии

К такой трагедии привел не самый значительный повод. Подозреваемым оказался 62-летний ухтинец.

Следствие считает, что в феврале 2024 года на общей кухне в общежитии по улице Ленина в поселке Водный, два человека распивали спиртное. В ходе застолья, между ними случился конфликт по незначительному поводу. Во время ссоры, потерпевший ножом причинил обвиняемому легкий вред здоровью. Забрав оружие, 62-летний, ранее неоднократно судимый мужчина, нанес обидчику около 14 ударов ножом. Некоторые из них были смертельные, включая удары в шею и грудь. От сильной кровопотери потерпевший скончался на месте.